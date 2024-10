"E' un sistema che vorremmo migliore e che vorremmo rendere sempre più accessibile pensando ai più fragili, ai nostri figli e nipoti, che vogliono andare allo stadio in tutta tranquillità. Dobbiamo immaginarci un mondo migliore e dobbiamo impegnarci tutti, la biometria è una tecnologia applicata al riconoscimento facciale e è uno degli elementi su cui ci stiamo impegnando, ma ognuno può fare la sua parte''. Sono le parole del ministro dello sport Andrea Abodi, a margine dell'evento Next Generation Fest in corso a Firenze, rispondendo a una domanda sull'uso del sistema di biometria per aumentare la sicurezza negli stadi.