Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante il panel (in onda questa sera alle 21) di Sky Tg24 Live in Roma nell'ambito della nuova edizione di Sky Up - The Edit, commentando l'inchiesta ultras in corso. A margine del panel è entrato poi nel dettaglio dell'incontro in Viminale di ieri. "Vogliamo comunque preservare il senso di libertà che lo stadio e il calcio devono garantire, ma al contempo si lavorerà sulla tracciabilità del daspo, si utilizzerà il riconoscimento facciale e faremo un piano con leghe e federazione per un'implementazione tecnologica che consenta progressivamente di avere stadi intelligenti".