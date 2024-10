«Lui allontana la tensione, ma Conte è l’unico capace di tenere la tensione alta tutta la settimana in una squadra che non fa le coppe. Non ha giocato tanti scontri diretti, ma fare filotti con le piccole fa la differenza».

Le vittorie interiste dopo il derby stanno mascherando un po’ di problemi?

«L’asticella si è alzata e l’Inter ha la rosa per andare avanti in Italia e in Europa. Non vedo grossi problemi nella difesa interista, forse non c’è quella cattiveria “totale” della scorsa stagione, ma Inzaghi finora ha ruotato parecchio per non spremere nessuno. Così, indirettamente, finisce lui stesso per “abbassare” la quota scudetto e agevolare Napoli e Juve. L’Inter lo ha messo in preventivo, sanno che faranno tantissimi punti, ma meno dell’anno scorso: vedremo se basteranno...».