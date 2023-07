Un'esperienza indimenticabile per i ragazzi dell'Inter Academy Japan: nella giornata di domenica 30 luglio i giocatori dell'Academy nerazzurra hanno partecipato a un allenamento dimostrativo in compagnia di Marco Materazzi, Fabio Galante e di Mana Mihashi, che aveva già conosciuto alcuni dei ragazzi in occasione di una player internship svoltasi a Milano nello scorso mese di marzo.