Accardi: “Inter? Mercato al risparmio può essere un bene. Il Milan…”

Secondo me il Milan vivrà un periodo abbastanza complicato perché sta facendo una sorta di rifondazione. Sono andati via due perni molto importanti come Maldini e Massara. Ma la perdita più grossa per il Milan è quella di non avere nello spogliatoio uno come Ibrahimovic che riesce a spostare gli equilibri anche quando non gioca. Io auguro al Milan di non perderlo come fiducia dentro al progetto.