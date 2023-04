Accardi: “Inter? Ci vuole partita perfetta. Asllani? Per noi orgoglio e soddisfazione”

Le parole del ds dell'Empoli: "Asllani in semifinale di Champions League? Per noi c'è grande soddisfazione: è un orgoglio"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara con l'Inter, Pietro Accardi , ds dell'Empoli, ha parlato così in vista del match: "Sulla carta è una partita molto difficile: abbiamo davanti una squadra che sta attraversando un momento difficile in campionato, ma ciò non toglie i valori dell'Inter. Ci vuole una nostra partita perfetta.

Succede che il girone di ritorno è sempre più difficile, le squadre si conoscono e si affrontano in modo diverso: noi siamo sempre alla ricerca del risultato ma attraverso le prestazioni e queste ci sono sempre stati. Asllani in semifinale di Champions League? Per noi c'è grande soddisfazione: è un orgoglio perché ricerchiamo questi talenti per farli crescere e vederli in palcoscenici differenti. E' orgoglio e soddisfazione".