In Argentina accusano Wanda: “Ecco quanto ha chiesto per fare una diretta su Instagram”

In Argentina si sono molto scandalizzati dopo le dichiarazioni di Mariano de la Canal (personaggio televisivo diventato famoso come fan di Wanda Nara) in merito alla moglie di Mauro Icardi. In una recente trasmissione l’argentino ha raccontato di aver provato a contattare Wanda per organizzare una diretta su Instagram. Ma la cifra richiesta lo ha convinto a rinunciare all’idea: “Mi ha chiesto 1.500 dollari (quasi 1.400 euro) per una diretta! Avrebbe potuto concedermela visto che ho contribuito a renderla famosa”.

(Caras)