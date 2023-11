Acerbi: “Difesa a tre o a quattro? Per me cambia poco. Parlo quando me lo sento”

L'Italia si gioca la qualificazione al prossimo Europeo questa sera a Leverkusen, contro l'Ucraina: gli Azzurri si presentano a questa sfida con la consapevolezza di avere 2 risultati su 3 a disposizione per centrare l'obiettivo. Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio: "Questa partita è come una finale. Non andare all'Europeo sarebbe un fallimento totale. Affrontiamo una squadra determinata che farà di tutto per qualificarsi. Noi abbiamo le qualità per fare male sapendo che dobbiamo difendere di squadra con l'atteggiamento giusto.