"Dopo aver ascoltato anche il giocatore del Napoli, sempre in giornata, Chinè vuole chiudere il caso entro oggi e presentare le prove raccolta al Giudice sportivo che martedì aveva chiesto alla Procura un supplemento d'indagine e che dovrebbe prendere la sua decisione finale all'inizio della prossima settimana. Se fosse riconosciuta la matrice razzista degli insulti, la sanzione per la violazione dell'art. 28 del Codice di giustizia sportiva Figc prevede una squalifica di "almeno 10 giornate". Una stangata che, in quel caso, l'Inter non avrebbe alcuna intenzione di perdonare".