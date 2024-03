"«Nero» e non «negro». E, soprattutto, usando quel termine non in senso dispregiativo. «Ti faccio nero», la frase che Acerbi riferisce di aver pronunciato nei confronti di Juan Jesus. È questa l’unica ammissione fatta dal difensore durante l’audizione con la Procura Federale, avvenuta in videocall ieri mattina alla Pinetina e durata poco meno di un’ora". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che riporta aggiornamenti sul caso Acerbi-Jesus.

Acerbi non ha cambiato versione, respingendo di fatto ogni accusa, anche quella del perché delle scuse in campo, situazione giustificata dal difensore che voleva chiudere l'episodio senza strascichi con la partita ancora in corso. "Ora la palla passa al Giudice Sportivo Mastrandrea, che nelle prossime ore, comunque entro il weekend, riceverà il faldone (chiuso ieri sera) con il materiale raccolto e le valutazioni di Chiné - ci sono anche le immagini, che non evidenziano però ciò che Acerbi avrebbe effettivamente detto al brasiliano, e ovviamente gli audio tra arbitro e Var -, e che, tra lunedì e martedì emetterà la sua sentenza", assicura il Corriere dello Sport che, oltre alla possibile squalifica di un minimo di 10 giornate e l'assoluzione, propone un terzo scenario, ossia la violazione dell'articolo 39 che comprende la "condanna gravemente antisportiva" con pena minima di 2 giornate. "Si tratterebbe di una via di mezzo, che, probabilmente, accontenterebbe Acerbi e il suo entourage", commenta il quotidiano.