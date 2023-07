Inter, riscattato Acerbi. Biasin: “Grande notizia perché è la riprova che…”

Nella serata di ieri, l'Inter ha annunciato il riscatto, dalla Lazio, di Francesco Acerbi. Il difensore ex Sassuolo e Milan, arrivato in sordina l'ultimo giorno del mercato estivo 2022, è diventato sin da subito una pedina imprescindibile per Simone Inzaghi, scalzando De Vrij dal ruolo di titolare.