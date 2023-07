UFFICIALE / L’Inter ha riscattato Acerbi, l’annuncio sui canali nerazzurri

Era nell'aria già a fine stagione perché la sua prima da interista era stata davvero importante. Francesco Acerbiè stato riscattato dall'Inter e l'annuncio è ufficiale. È arrivato dai canali del club nerazzurro, sui social e su inter.it. Il giocatore nerazzurro era arrivato in prestito dalla Lazio nella scorsa stagione ed era stato accolto da qualche polemica e dalle perplessità del popolo social. Ma lui zitto zitto, e complice la questione Skriniar, si è preso il centro della difesa nerazzurra e non l'ha più lasciato. 49 le presenze in questa stagione e un gol in Coppa Italia. Per Inzaghi è diventato imprescindibile. E il club nerazzurro ha deciso così di riscattarlo.