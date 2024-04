Per il difensore nerazzurro, 6 mesi e 10 presenze in rossonero, si tratterebbe del primo titolo nazionale in carriera

L'Inter vede sempre più vicino il traguardo dello scudetto. Un titolo che potrebbe assumere contorni ancor più indimenticabili, considerando che esiste la possibilità che diventi matematico durante il derby di lunedì prossimo. Un tricolore che sarebbe significativo per Francesco Acerbi : per il difensore nerazzurro sarebbe il primo della sua carriera, e conquistarlo davanti al Milan avrebbe un sapore speciale, considerando il suo trascorso breve e tutt'altro che esaltante in rossonero.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il difensore non c'era ai tempi di Conte e a 36anni vincerebbe da protagonista il primo scudetto in carriera dopo essere stato scartato dalla Lazio. Nel suo passato ci sono anche sei mesi da milanista vissuti male, complice anche la perdita del padre, "la persona per la quale giocavo a calcio, visto che a me non fregava nulla, nemmeno che mi avessero dato la 13 di Nesta per responsabilizzarmi". Nel 2012 Ace non aveva ancora chiaro cosa fare da grande, fu mandato da Galliani e Braida a vivere a Gallarate, lontano dalle tentazioni di Milano ("Tanto ci andavo lo stesso...") ma non lasciò certo il segno.