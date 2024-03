La vicenda Acerbi-Juan Jesus e la decisione del giudice sportivo di non squalificare il difensore dell'Inter sono destinate a far parlare e discutere ancora a lungo. Un epilogo che non è andato giù si tifosi del Napoli, che nella notte hanno esposto alcuni striscioni per manifestare il loro dissenso: "Ipocrita sistema, Acerbi è il tuo emblema!".