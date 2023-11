Italia, Acerbi: “Senza qualificazione sarebbe stato un fallimento. L’Ucraina mi ha commosso”

Dopo una partita sofferta, l'Italia pareggia con l'Ucraina e strappa il pass per Euro 2024 in Germania. Fra i protagonisti in positivo, l'interista Francesco Acerbi , che ha analizzato quanto accaduto in campo a Leverkusen. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com:

"E' stata una partita difficile, l'Ucraina ha giocato col cuore oltre che con tensione e concentrazione avendo in corso una guerra. Quando hai qualcosa dentro e vuoi fare qualcosa di straordinario per il tuo popolo tiri fuori qualcosa in più che gli altri non possono tirar fuori. Questo dà maggior vita e virilità a una squadra, mi hanno commosso. Noi siamo stati bravi, abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio ma non lo abbiamo fatto. E quindi negli ultimi minuti siamo andati un po' in difficoltà, ma abbiamo meritato la qualificazione".