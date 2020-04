CdS – Inter, un acquisto può cambiare il futuro di Brozovic: addio o cambio ruolo, ma Conte…

In caso di arrivo all’Inter di Sandro Tonali, il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe cambiare. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che spiega che il centrocampista croato potrebbe essere ceduto proprio per accumulare il tesoretto da investire sul calciatore del Brescia.

L’alternativa – in caso di arrivo di Tonali insieme alla permanenza del croato – è quella di schierare Brozovic come mezzala, che non convince Antonio Conte: il croato non possiede le caratteristiche ideali per interpretare quel ruolo secondo l’idea del tecnico dell’Inter, che vuole giocatori forti fisicamente in quella posizione.