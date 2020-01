A Bola – Acuna, il Benfica respinge la prima offerta. L’Inter non molla, pronto nuovo assalto

Non solo il centrocampista, l’Inter cerca anche un rinforzo per la fascia sinistra. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea continuano a essere obiettivi complicati, così l’attenzione del club nerazzurro si è spostata sul laterale del Benfica Acuña. Secondo quanto si legge sul portale portoghese A Bola, l’Inter avrebbe già presentato una proposta al Benfica per l’argentino.

Il club nerazzurro avrebbe offerto un milione per il prestito di Acuna più 10 milioni per il diritto di riscatto. L’offerta dell’Inter non ha soddisfatto il Benfica che ha respinto al mittente la proposta. Secondo A Bola, però, l’Inter è pronta a tornare la carica per l’esterno, sul quale c’è anche il Napoli.