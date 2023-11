Adani: “Barella migliore in campo, poi Dimarco. Importante il gol di Darmian”

Daniele Adani, nella sua analisi post Italia-Macedonia dagli studi di Rai Sport, ha analizzato le prestazioni dei singoli calciatori azzurri: "Barella per me migliore in campo, poi dopo sicuramente Dimarco, e importante anche il gol di Darmian che è stato il primo. Tre che rivedremo lunedì? Direi di sì, anche se il tempo per riposare è poco.