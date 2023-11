Italia, scacciato il fantasma Macedonia: vittoria per 5-2, in gol anche Darmian

Missione compiuta per l'Italia, che scaccia il fantasma Macedonia e conquista una vittoria fondamentale in ottica qualificazione al prossimo Europeo: gli Azzurri si impongono con il punteggio di 5-2 e salgono a quota 13 punti, gli stessi dell'Ucraina, con cui lunedì ci si giocherà il pass per Germania 2024.

Partono fortissimo i ragazzi di Spalletti, che si portano in vantaggio dopo 17 minuti con Darmian. Al 40' Jorginho fa tornare in mente i brutti pensieri del passato sbagliando ancora una volta un calcio di rigore, ma Chiesa con una doppietta manda l'Italia al riposo avanti di 3 reti. Nella ripresa la Macedonia si rifà sotto con Atanasov, che batte Donnarumma due volte e spaventa gli Azzurri. Ci pensa Raspadori, al minuto 81 su assist di Barella, a scacciare la paura. In pieno recupero c'è gloria anche per El Shaarawy, che segna il definitivo 5-2 su suggerimento di Dimarco.