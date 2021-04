Adani: “Eriksen ha cambiato l’Inter, è evidente”. E poi lancia una frecciata ai critici

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Adani ha parlato così dell'impatto avuto dall'Inter nell'idea di gioco dell'Inter di Conte

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così dell'impatto avuto dall'Inter nell'idea di gioco dell'Inter di Conte:

"Noi lo dicevamo da tempo, ora lo vedono tutti: io sono ancora li che aspetto che quelli che hanno detto quelle cose (critiche a Eriksen, ndr) ritrattano ciò che han detto, si aspettano che vinca 6 scudetti in 1 per dire "Bravino Eriksen", è evidente come abbia cambiato la squadra".