Ventola: “All’Inter ho realizzato il sogno: dissi no a Totti e la Roma per giocare con…”

L'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola svela un retroscena della sua carriera e un sogno realizzato con la maglia nerazzurra

Con chi avresti voluto giocare in reparto? È questa la domanda di Adani ai compagni di viaggio sulla Bobo TV Vieri, Cassano e Ventola. Quest'ultimo ha svelato in diretta su Twitch:

"Ho realizzato il mio sogno: giocare con Baggio e Ronaldo. Mi ricordo quella partita in Champions League in cui giocai con loro feci un gol e un assist. Per giocare con loro ho scelto l'Inter e ho detto no a Francesco (Totti, ndr) e alla Roma. In quel periodo scelsi tra l'Inter e i giallorossi".