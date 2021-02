Sky – Vidal oggi si è allenato a parte ma c’è ottimismo per la Lazio. Conte, giorno libero per tutti

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Arturo Vidal anche oggi ha lavorato a parte ma il rientro è vicino: le ultime

L'obiettivo del cileno è recuperare il prima possibile e non è da escludere che già con la Lazio possa esserci, a tal punto che, riporta Sky Sport, ci sono buone sensazioni da Appiano Gentile.

Intanto Antonio Conte ha deciso di concedere un giorno di riposo a tutti per ricaricare le pile in vista del big-match contro la Lazio in programma domenica a San Siro.