"Cosa succede a Lautaro? Che non capiscono un cazzo. Ha fatto una stagione stratosferica, 70 partite, è stato l'MVP della Copa America. Lautaro è meglio di Osimhen, è il centravanti più forte in Italia e nessuno si deve azzardare di dire altro. Lautaro non si discute, si ama e punto. Anche ieri ha corso, si è sacrificato"

"L'Inter ha fatto male ieri, ha provato a fare la partita per 90' ed è vero. Ha avuto occasioni sporadiche, con Lautaro e Frattesi. Mi aspettavo che avrebbe fatto la partita, il Monza è stato in difficoltà prima del gol di Mota. Il difensore, Pavard, però doveva anticiparlo. Ha fatto turnover Inzaghi? Ma ha messo giocatori forti, c'era De Vrij che ha giocato una grandissima partita, per è meglio di Acerbi. Non c'era Calhanoglu, quello che fa girare la squadra. L'Inter non ha fatto una buona partita, voglio dire una cosa: ieri almeno a 20' dalla fine ha provato il 3-4-1-2 con Correa e Arnautovic e Taremi. Almeno Inzaghi ha provato qualcosa di diverso, questo è quello che deve fare Inzaghi. Mi aspettavo una vittoria, ora c'è il City, poi il derby. Già in due trasferte ha lasciato 4 punti"