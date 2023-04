Grandissima Inter, Inzaghi architetto di un’impresa che resterà a lungo nella memoria

Una grandissima Inter espugna il Da Luz di Lisbona e mette un piede e più in semifinale di Champions League, schiantando il Benfica

Secondo la Gazzetta dello Sport, è Simone Inzaghi il vero architetto di un'impresa che resterà a lungo nella memoria, soprattutto degli interisti:

"Grande Inter, anzi grandissima. Una partita perfetta, curata nei particolari tattico-strategici, ed è giusto riconoscere a Simone Inzaghi quel che appartiene a Simone Inzaghi, allenatore copetero, specialista di Coppe. Bravo, bravissimo Inzaghi, c’è molto del suo lavoro in questa impresa destinata alla memoria di lungo corso".

"L’Inter ha vinto a casa Benfica senza speculare né difendersi a oltranza. Ha dominato il palcoscenico e soltanto a tratti, per lo più in principio di ripresa, si è scoperta in sofferenza, ma ha tenuto duro ed è sempre risalita verso l’area benfiquista".