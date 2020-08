Adani: “L’Inter si è meritata la finale, rosa di livello. Uomo partita? Ecco il mio nome”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della finale tra Inter e Siviglia, Daniele Adani ha parlato così:

“Si dice che le semifinali vanno giocate e le finali vinte. Penso che vadano giocate bene anche le finali, se giochi bene riesci a rivelare il merito e hai più probabilità di vincere. E se vinci, riparti subito con una fiducia che deriva dal merito. Puoi anche vincere al 90′, 120′ o ai rigori. Ma per fare il segno devi fare di tutto per meritarsela, ed è quello che ha fatto l’Inter finora”.

CONTE – “L’importanza di un allenatore sta nelle scelte. Ha messo in discussione titolari fissi come Skriniar e Lautaro. Lautaro se l’è guadagnato il posto, giocava Sanchez titolare. Candreva ora non gioca, c’è D’Ambrosio. Il percorso è stato lungo e il lavoro ha portato l’Inter in finale”.

ROSA INTER – “Ci sono giocatori abituati ad alti livelli, c’è chi ha giocato le semifinali e finali dei Mondiali. L’Europa League è la competizione delle italiane, le italiane possono vincere l’Europa League ogni anni”.

SIVIGLIA – “Ha dimostrato di sapere come giocare, anche con scambi stretti. L’Inter deve stare attenta”.

UOMO PARTITA – “Godin e non dico perché”.