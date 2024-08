"Secondo me l'Inter è seria, centrata, consapevole e gioca sicura. Ero allo stadio, ho visto stagioni dell'Inter che partite come Inter-Lecce, l'Inter le finiva 1-1. Voi direte, ma il Lecce non ha tirato in porta. Io ve lo assicuro, l'Inter è talmente in fiducia che se non si fa male da sola come col Genoa, l'Inter è abbastanza in controllo anche senza accelerare. La partita non mi è piaciuta tanto, è stata una partita al piccolo trotto anche se si sudava stando seduti. L'Inter ha raddoppiato, poteva farlo prima o anche dopo, solo l'Inter può perdere questo scudetto. Non posso non dare l'Inter staccata in alto su tutte le altre, non c'era Lautaro, Taremi non ha fatto una partita brillante ma è un giocatore di calcio. La squadra ha consapevolezza, ha l'attitudine giusta, anche al rallentatore è da prima della classe"