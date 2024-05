"Sono decenni che la Juve non segna così poco come squadra", sottolinea Daniele Adani alla Domenica Sportiva

"Ogni tanto fa bene Vlahovic, ogni tanto fa bene Chiesa, pochissime volte hanno fatto bene entrambi. Sono decenni che la Juve non segna così poco come squadra, 4 pareggi consecutivi era una dozzina d'anni che non li faceva, 2 vittorie in 14 partite sono decenni. E' abbastanza condiviso che il girone di ritorno è pessimo, la Juve deve migliorare in tutto, tracciare una linea e ripartire con altre idee. Inserire 3-4 calciatori, cercare un calcio diverso. Conta poco parlare di natura, storia, la Juve deve cambiare stile, ha bisogno di un'altra visione"