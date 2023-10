Adani: “Lukaku il meno colpevole, i fischi non l’hanno condizionato. Thuram…”

Daniele Adani, dagli studi della Bobo TV, ha analizzato il successo dell'Inter contro la Roma: "Per me il meno colpevole di tutti è Lukaku.Ci fosse stato Vieri avrebbe mandato a f...o tutti. Mi hanno chiesto: è stato condizionato da fischi? Assolutamente no: È stato condizionato dal gioco, non dai fischi. Come fai a incidere se pensi di non fare calcio? Non è possibile. Non posso credere a un piano gara così. C'è un dato: la Roma ha toccato 2 volte la palla nell'area di rigore dell'Inter. Sassuolo e Bologna non sono migliori della Roma, come hanno tolto punti all'Inter? Provando a fare qualcosa.