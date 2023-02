Adani: “Lukaku? Colpe anche di Inzaghi, vorrei dicesse pubblicamente…”

Anche Simone Inzaghi ha colpe sul rendimento fin qui deludente di Romelu Lukaku. Non ha dubbi Lele Adani

«Mi aspetto che anche l’attuale tecnico nerazzurro trovi il modo per incidere sulle performance di Lukaku. Come dico sempre, quando un giocatore di livello non rende secondo le attese, la colpa va condivisa anche con la guida tecnica. Mi piacerebbe che Inzaghi dicesse anche pubblicamente che tipo di lavoro vuole fare con il belga».