Adani: “Slimani può fare bene con Conte. Fossi l’Inter chiederei alla Lazio Caicedo”

Ospite negli studi di Sky Sport di “Calciomercato – L’Originale”, Lele Adani ha commentato la situazione di mercato in casa Inter, con il nome di Slimani in primo piano, dopo l’acquisto di Eriksen che ha infiammato la piazza nerazzurra:

“Slimani è uno che può integrarsi bene nei movimenti decodificati di Antonio Conte. Anche se il giocatore dello Sporting Lisbona non è lo stesso che poi si è visto al Leicester, al Fenerbahce e al Monaco. Ma può fare bene. Se fossi l’Inter, nel caso in cui Giroud andasse alla Lazio, chiederei Caicedo, anche se i biancocelesti non lo daranno mai. Eriksen? Conte è un insegnante di calcio, il nodo sarà la capacità di interpretare il calcio oltre i codici di Conte. Un mio ricordo del calciomercato? Nel 2002 dovevo passare all’Inter, ma non era un’operazione possibile, dato che la Fiorentina era in amministrazione controllata e stava fallendo. Poi, però, la Viola è fallita, eravamo distrutti. Il giorno dopo mi hanno chiamato e mi hanno detto che potevo andare a Milano a parametro zero. Non ho dormito quella notte“.

(Fonte: Sky Sport)