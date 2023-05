Adani: “Percorso Napoli clamoroso. Il Milan sta facendo un miracolo perché…”

Il Milan è precario, ha i giocatori dell’anno scorso, quelli nuovi non stanno andando. Il Milan oggi non ha profondità di rosa. La squadra vince lo scudetto, è in semifinale di Champions, è un miracolo. L’anno prima del titolo ricordiamo che Pioli è arrivato secondo. Per Milan e Inter sarebbe un bagno di sangue non entrare in Champions, è chiaro”, le sue parole.