Adani: “Con Retegui come con Pafundi: vi spiego il discorso di Mancini”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così delle scelte di Roberto Mancini in Nazionale: “Il discorso Pafundi è semplice e ve lo spiego io. Mancini non si fa influenzare da nessuno all’esterno. Con lui ha fatto la stessa cosa che ha fatto con Zaniolo, che ora non merita e infatti non è convocato. Che problema c’è?