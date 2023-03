Cassano: “Barella? Una botta e va a casa, fa il furbetto. Se lui è leader…”

Antonio Cassano attacca nuovamente Nicolò Barella. Così l’ex punta ha risposto alla Bobo TV su Twitch sul centrocampista dell’Inter: “Barella? Una botta e va a casa, fa il furbetto. Lo fanno tutti, lui anche. Lui leader? Scusa, alzo le mani allora… In teoria, se ha lasciato ora la Nazionale, vuol dire che per domenica con la Fiorentina potrebbe anche non recuperare”, le sue parole dopo che ha lasciato il ritiro degli Azzurri.