Adani: “Contropiede? L’Inter vince attraverso una crescita e Conte ha trasmesso lo spirito”

Intervistato da Tmw, l’ex difensore dell’Inter Lele Adani ha parlato del calcio giocato dai nerazzurri e ha analizzato le richieste di Conte che si è opposto alla teoria di Capello sul contropiede:

“Contropiede è una parola che si utilizza: transizione, ripartenza e contropiede però non vogliono dire nulla. E’ più importante analizzarlo il calcio, capire le dinamiche di gioco e per questo servono impegno, passione, approfondimento. Non resta tutto in un termine. Sarebbe troppo limitativo. L’Inter? Vince attraverso un crescita sotto tanti punti di vista: dalla costruzione alla solidità dal palleggio, dal lavoro in tandem delle due punte a una mentalità dentro a un gioco e con uno spirito che gli ha dato il suo allenatore”