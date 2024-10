Il giorno prima della partita era arrivato a San Siro per la conferenza stampa insieme al suo allenatore e allora si indossavano le mascherine causa covid e non poteva toglierla. Gli avevano chiesto il passaporto e non ce l'aveva. Così all'addetto alla sicurezza aveva detto di essere Marcus Thuram, ma non gli avevano creduto. Per farsi riconoscere è stato costretto a cercare il suo nome su Google e ha dovuto abbassare la mascherina. La partita con i tedeschi finì due a due, doppietta dell'Inter segnata da Lukaku che per lui era un idolo. Come per tanti tifosi nerazzurri. Quattro anni dopo si è preso lui un posto nei cuori nerazzurri. Si è fatto riconoscere per uno scudetto vinto in maglia nerazzurra e tanti gol segnati, tante cose belle fatte in maglia nerazzurra, tanti sorrisi regalati e visibilissimi sulla sua faccia. Senza dimenticare da dove la sua storia nerazzurra è in qualche modo cominciata.