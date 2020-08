La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 8 agosto 2020 concede ampio spazio all’eliminazione della Juventus dalla Champions: “Adieu, Maurizio. Juve fuori dalla Champions: non basta una doppietta di Ronaldo. Il Lione di Garcia passa ai quarti nonostante la sconfitta (2-1) a Torino. Di spalla ci sono le parole di Gattuso in vista della sfida del Napoli con il Barcellona mentre in taglio basso c’è il piano Friedkin in casa Roma.