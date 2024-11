Adriano ha confermato che parteciperanno tante stelle internazionali in occasione il suo addio al calcio

Adriano ha confermato che parteciperanno tante stelle internazionali in occasione il suo addio al calcio, che avverrà il 15 dicembre al Maracanã. Alla partita prenderà parte anche Marco Materazzi che con l'Imperatore hanno condiviso lo spogliatoio all'Inter per diverse stagioni.

A proposito di ex Inter, ci saranno Cordoba, Burdisso, David Pizarro e Gamarra. Faranno parte del gruppo di ex calciatori che giocheranno nell'amichevole anche Maicon e Maxwell. Petkovic, Ronaldo Angelim, Julio Cesar, Sávio, Athirson, Léo Moura e Beto sono gli altri ex giocatori confermati.