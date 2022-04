Adriano: “Sono emozionato e grato all’Inter. Ai tifosi dico grazie per avermi fatto…”

Le parole dell'ex bomber nerazzurro presente oggi a San Siro

Adriano, ex bomber nerazzurro, è a San Siro per il derby di Coppa Italia. Ai microfoni di Inter TV ha raccontato le sue emozioni: "Molto felice di essere qui ancora. Sono un po' nervoso ed emozionato. Mi fa piacere essere qui a San Siro, ho ricordi bellissimi. Chi mi ha visto qui quando giocavo tanti anni fa. Dopo tanti anni essere qui è un piacere enorme. Ho un film che mi passa nella testa. Sono grato all'Inter per ciò che mi ha dato come calciatore e come uomo. Chi ha giocato con me sa come sono: sono molto emotivo, sono un bambino. Ho passato tante cose bellissime qui, ho imparato tantissimo. E' bello per l'affetto che ricevo, devo solo ringraziare".