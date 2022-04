Inter-Milan, Dumfries: “Dopo la Juve abbiamo svoltato, stasera gara speciale. Non vedo…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

C'è qualcosa che crea più tensione e attesa di un derby? Stasera Inter e Milan si affronteranno nel ritorno di semifinale di Coppa Italia (l'andata finì 0-0). Queste le parole di Denzel Dumfries ai microfoni di Inter TV: "Reazione? Abbiamo reagito molto bene dopo la gara contro la Juve si è visto il nostro spirito. Una partita molto importante, abbiamo svoltato e abbiamo ritrovato fiducia in noi stessi. Siamo molto contenti ora. Una gara molto speciale, un derby. Importante vincere stasera, siamo concentrati solo su quello. Tifosi? Sto molto bene qui all'Inter, sono molto contento. All'inizio è servito un po' di tempo per integrarmi, ma adesso mi sento benissimo: sono pronto. Non vedo l'ora di questo rush finale. Sono davvero felicissimo di essere qui all'Inter".