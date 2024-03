I trentenni di oggi ricordano benissimo quel periodo: è il 2006, l'Italia in estate ha vinto il Mondiale in Germania, e in autunno l'attesa era tutta per l'uscita di Pro Evolution Soccer 6, il celebre videogioco di calcio. Pomeriggi a sfidarsi con gli amici e a improvvisare tornei, o a puntare in solitaria la vittoria della Master League. Sulla copertina troneggiava l'immagine di Adriano, ai tempi uno tra i migliori attaccanti del mondo (se non il migliore): una furia nella realtà, un'autentica icona in versione "digitale". Celebre soprattutto il valore che i programmatori diedero alla potenza del suo tiro: 99, il massimo.