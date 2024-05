Le parole del procuratore del terzino del Parma: "Futuro? Questo aspetto verrà analizzato, bisognerà valutare la cosa in privato e ciò che potrebbe arrivare"

Francisco Pancho Culasso, agente di Cristian Ansaldi, ex terzino dell'Inter oggi al Parma, ha parlato così dopo la promozione in Serie A degli emiliani: “Il primo interessato a farlo proseguire anche nel secondo anno a Parma è stato Pecchia, che ne conosceva l’importanza. Personalmente lo considero sempre un fattore umano imprescindibile per il club. Serio, educato, professionale e soprattutto un ottimo giocatore.