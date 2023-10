Ag. Di Gregorio: “Al Monza almeno per un’altra stagione. Ho risposto a delle telefonate, ma…”

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, ha parlato del futuro del suo assistito. L'agente rivela che dalla Premier ci sono club interessati al portiere. "C’è un’attenzione importante di alcuni club inglesi. E devo dire che le lusinghe dalla Premier League fanno piacere. Non credo peròche sia il momento giusto per andare all’estero. Con il Monza c’è un percorso ancora non completato".