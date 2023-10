Le parole di Alberto Belloni: "Grazie all’Inter Di Gregorio è diventato ciò che è ma poi non è stato più preso in considerazione"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, ha risposto così alla domanda su un recente contatto con l'Inter per il portiere oggi al Monza: "Mai richiamati. Grazie all’Inter Di Gregorio è diventato ciò che è ma poi non è stato più preso in considerazione dal club nerazzurro. E’ stato fatto un percorso importante. Ma durante l’ultimo mercato non c’è stato nessun contatto”.