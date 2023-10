L’Inter ‘vede’ il suo nuovo stadio: “Forma ovale, colonne e curve verticali. Ecco come sarà”

L'Inter si muove concretamente per costruire il suo nuovo stadio nell'area al confine tra i comuni di Rozzano e Assago. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, sono emersi i primi concept della nuova casa dei nerazzurri, che dovrebbe vedere la luce a partire dalla stagione 2028-29. Si legge

"Non siamo ancora alla posa del primo mattone, però qualcosa si muove. E, dopo anni di rinvii e di chiacchiere su San Siro, è già qualcosa di importante. L’Inter comincia a intravedere la sua nuova casa, il suo nuovo stadio. Questo perché lo scorso 5 ottobre il comune di Rozzano ha approvato la variante PGT (piano di governo del territorio) che per la prima volta contiene al suo interno la possibilità di costruire nella zona al confine con Assago un impianto sportivo. Soprattutto, finalmente compare la parola “stadio”, che già così fa un effetto tutto nuovo. L’intenzione del club della famiglia Zhang è ora quella di presentare il progetto entro aprile 2024, in modo da ottenere l’autorizzazione entro un anno e mezzo, iniziare a costruire ed essere pronti per la stagione 2028-29".