Ag. Locatelli: “Difficile dire se recupera per la gara contro l’Inter”

Nella giornata di lunedì Manuel Locatelli ha lasciato il ritiro della Nazionale per "una lieve frattura leggermente scomposta della decima costola", riportata in un contrasto di gioco nella partita con il Cagliari.

Difficile dire se il centrocampista recupererà in tempo per Juventus-Inter. "Giocare con una costola fratturata non è molto semplice. Ce la farà per l’Inter? È difficile da dire, dipende il dolore a che livelli è da qui alla partita", ha detto l'agente del giocatore, Stefano Castelnovo, ai microfoni di TvPlay.