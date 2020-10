Le rivali – Juventus, Agnelli: “In 10 anni mai così allineati con Milan e Inter. Grato a Zhang”

Rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell’Assemblea degli azionisti della Juventus, Andrea Agnelli, presidente bianconero, ha toccato molti temi generali della governance del calcio italiano, sottolineando come da Torino stiano procedendo in sintonia sia con Inter che con Milan. Ecco le sue parole:

“In 10 anni è la prima volta che vedo affinità e allineamento di interessi con Milan e Inter che sono reali, non solo di facciata, quindi condivisione di strategia per creazione di valore per la Serie A. Se lavoriamo assieme, la crescita del sistema è più probabile. Sono particolarmente grato a Steven Zhang e al fondo Elliott e ai management che le due società che esprimono, Alessandro Antonello e Ivan Gazidis con cui ho un ottimo rapporto dai tempi dell’Arsenal. Se noi mettiamo a fattor comune i nostri marchi, la nostra fan base e la nostra strategia al servizio della Serie A, la strada per la crescita non può che avere maggior successo nei piani generali. Auspico che questa condivisione vada avanti, ma non ho dubbi continuerà così. Superlega? Nulla a che vedere con questo tema, ipotizzarla in questo momento francamente è estremamente difficile dal mio punto di vista“.

(Fonte: Calcio e Finanza)