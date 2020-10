Calciopoli, la Juventus: “Effettueremo ogni tentativo per riottenere quegli scudetti”

Non è ancora finita. La Juventus non molla e crede ancora nella possibile riassegnazione degli scudetti revocati ai tempi di Calciopoli, quelli delle stagioni 2004-05 e 2005-06. Il club bianconero, infatti, riporta Calcio e Finanza, durante l’assemblea degli azionisti, ha risposto così ad una domanda in merito proprio alla questione Calciopoli, “ferita non ancora rimarginata”: “Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni. Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società”, comunica la Juventus.