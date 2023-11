Agostinelli: “Inzaghi grande allenatore, oggi è sopra Conte e Allegri. Se vince lo scudetto…”

Come valuta la prestazione dell'Inter?

"Sono quelle delle grandi squadre. Vince negli ultimi minuti, lo dicevo in corsa proprio. La compattezza, la forza, giocatori di qualità, l'Inter è completa sotto questo profilo. Parliamo di una squadra completa che a volte non sai come arginare. Inzaghi ha solo bisogno di vincere lo Scudetto per la vera consacrazione. Ma non cambia per me l'idea che sia un grande tecnico".