Su Inzaghi

"La decisione di premiare Simone Inzaghi è maturata unanimemente perché, come è stato indicato nella motivazione, l’attuale allenatore dell’Inter ha raggiunto il pieno livello di maturità, dentro e fuori dal campo, come sarebbe piaciuto a Bearzot. È uno straordinario rappresentante dell’evoluzione, in senso spettacolare, della cosiddetta scuola italiana. Ho sempre apprezzato il suo forte senso di appartenenza ai Club che allena, rimanendo per diverse stagioni e cementando rapporti con staff, calciatori e tifosi. Per quanto riguarda il riconoscimento speciale alla carriera per Berruti c’è poco da aggiungere: è un mito dello sport italiano, del quale mi piace sottolineare l’atteggiamento positivo anche quando ha avuto delle difficoltà nella vita, rappresentato da una frase che ha detto il giorno del suo 80° compleanno: ‘I miei 80 anni sono il punto d’arrivo di una lunga volata vissuta con tante sfide al destino, in continua ripartenza. È importante guardare sempre avanti con curiosità. Io non l’ho ancora persa'".