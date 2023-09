TS – Inter, Agoumé ha rifiutato ogni destinazione: opzione Primavera? E Sensi…

"Stefano Sensi e Lucien Agoumè - nonostante siano stati sul mercato sino all’ultimo secondo di questa finestra estiva - sono rimasti all’Inter. E qui resteranno, almeno fino a gennaio, a meno che in Viale della Liberazione non ricevano offerte dall’Arabia Saudita o da squadre di leghe a cui sarà ancora concesso tesserare calciatori nei prossimi giorni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito ai due centrocampisti che, al momento, rappresentano le ultime due scelte di Inzaghi nella gerarchia in mediana.

"Il centrocampista italiano, visto l’arrivo di Klaassen, rischia di non essere inserito nella lista Champions (come Asllani). Ergo, per l’ex Monza, a cui quasi sicuramente non verrà rinnovato il contratto in scadenza, si prevede un minutaggio col contagocce. Agoumè, fresco di convocazione nell’Under 21 dei transalpini, ha rifiutato tutte le destinazioni. Nelle scorse settimane si era allenato con altri calciatori in attesa di sistemazione ad Interello: tecnicamente, essendo un 2002, potrebbe essere schierato come fuoriquota da Chivu in Primavera (sarebbe un passo indietro per lui e sembrerebbe "una punizione")", chiosa Tuttosport.